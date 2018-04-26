Беглые министры Януковича обещают вернуться в Киев

Николай Азаров, Виталий Захарченко, Андрей Клюев и Станислав Шуляк на пресс-конференции в Москве пообещали обязательно вернуться в Украину и возродить ее.

Украинские беглые политики, которые скрываются в России, - Николай Азаров, Виталий Захарченко, Андрей Клюев и Станислав Шуляк - заявили, что вернутся в Украину и "возродят" ее. Об этом они сказали на пресс-конференции в Москве в четверг, 26 апреля, пишет Украинская правда.

"Мы обязательно вернемся в нашу страну. Вы можете записать, я могу расписаться. Мы представители той самой Украины, которой не хочет видеть нынешний режим. Мы обязательно вернемся и обязательно возродим Украину, изменив ее политический курс. Я в этом глубоко убежден", - заявил Азаров.

Бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко также заверил, что вернется в Украину.

"Я очень тесно связан с Украиной. Активные года отдал этой стране. И, безусловно, свое будущее, и политическое в том числе, я с этой страной связываю", - отметил Захарченко.

Пообещал вернуться и бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.

"Буду (возвращаться, - ред.). Хочу вернуться в Украину, где красный флаг победы и георгиевская лента будут гордостью и честью страны, а дивизион СС Галичина будет пятном тяжелой позора. Вот в такую страну я хочу вернуться, и приложу все свои усилия, чтобы так было", - сказал Шуляк.

Пресс-конференция в Москве продолжалась чуть больше часа, на ней присутствовали около двух десятков журналистов, из них только одна - из Украины, которой Азаров читал мораль вместо ответа на вопрос.

Отмечено, что в начале беглые политики спекулировали на теме допроса в Оболонском суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, а потом озвучили тезисы Кремля, которые ранее озвучивал украинский беглый президент.

Кроме того, они повторили заявления "о госперевороте, об оружии у митингующих на Майдане, о том, как Янукович никуда не убегал и как готовил мирное соглашение с оппозицией, как раскололи страну и сдали Крым".

Ранее сообщалось, что в суде по делу государственной измены бывшего президента Виктора Януковича заочно допросят экс-премьер-министра Николая Азарова.

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