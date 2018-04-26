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Порошенко победит на следующих выборах – опрос

Комментариев: 8
Большинство принявших участие в опросе украинцев уверены в победе действующего президента на следующих выборах.
Большинство участников опроса считают, что Порошенко победит на следующих выборах
Большинство участников опроса считают, что Порошенко победит на следующих выборах
Администрация президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко победит на следующих выборах. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического центра SOCIS, опубликованные в четверг, 26 апреля.

 
 

При этом текущую ситуацию в стране абсолютное большинство украинцев (67,8%) оценивают как напряженную, а 23,3% - как взрывоопасную.

 
 

Также абсолютное большинство уверены, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

 
 

Важнейшими проблемами, которые требуют немедленного решения, участники опроса назвали конфликт на востоке страны, низкие зарплаты и пенсии, рост цен и инфляцию, безработицу, высокие цены на медицину и коррупцию центральной власти.

 
 

Исследование проводилось 19-25 апреля 2018 года методом интервью. В опросе приняли участие 3 тысячи человек.

Напомним, ранее сегодня были представлены результаты другого социологичесвого опроса. По его результатам действующий президент стал лидером антирейтинга.

Украина поднялась в рейтинге свободы СМИ

 

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Теги: рейтинг, Выборы, Порошенко, исследование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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seny    26.04.2018, 19:27
Оценка:  +4
seny
этому "правителю" уже даже и МВФ не доверяет и не верит! жыты по новому? это от него жить в нищете! время показало!
andromeda330    26.04.2018, 19:19
Оценка:  +6
andromeda330
НЕ дай и не приведи Господь!
seny    26.04.2018, 19:18
Оценка:  +6
seny
да пошёл он ....
lyuterr    26.04.2018, 19:00
Оценка:  +11
lyuterr
Карамельный хряк не жалеет бабла на подобные"соцопросы".Но его понять можно,ведь он не хочет получить тюремный срок за свои злодеяния против Украины.Поэтому он спит,хрюкает и видит себя на втором сроке презика...
lyuterr    26.04.2018, 19:00
Оценка:  +9
lyuterr
Карамельный хряк не жалеет бабла на подобные"соцопросы".Но его понять можно,ведь он не хочет получить тюремный срок за свои злодеяния против Украины.Поэтому он спит,хрюкает и видит себя на втором сроке презика...
ЕЖиК14    26.04.2018, 18:54
Оценка:  +11
ЕЖиК14
.........если к тому моменту его "поддерживающий" электорат не выловит его без охраны.......для "благодарности" так сказать
МаксимУм    26.04.2018, 18:50
Оценка:  +10
МаксимУм
У каждого свой опрос?
transiver11    26.04.2018, 18:48
Оценка:  +12
transiver11
Дивная брехня!
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