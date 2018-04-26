Порошенко победит на следующих выборах – опрос

Большинство принявших участие в опросе украинцев уверены в победе действующего президента на следующих выборах.

Большинство участников опроса считают, что Порошенко победит на следующих выборах Администрация президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко победит на следующих выборах. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического центра SOCIS, опубликованные в четверг, 26 апреля.

При этом текущую ситуацию в стране абсолютное большинство украинцев (67,8%) оценивают как напряженную, а 23,3% - как взрывоопасную.

Также абсолютное большинство уверены, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Важнейшими проблемами, которые требуют немедленного решения, участники опроса назвали конфликт на востоке страны, низкие зарплаты и пенсии, рост цен и инфляцию, безработицу, высокие цены на медицину и коррупцию центральной власти.

Исследование проводилось 19-25 апреля 2018 года методом интервью. В опросе приняли участие 3 тысячи человек.

Напомним, ранее сегодня были представлены результаты другого социологичесвого опроса. По его результатам действующий президент стал лидером антирейтинга.

Украина поднялась в рейтинге свободы СМИ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet