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Националисты из С14 облили Витренко краской

Комментариев: 8
Нападение произошло когда "прогрессивная социалистка" вместе с сопровождающими лицами выходила из Окружного административного суда.

Председателя Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталью Витренко и ее соратников неизвестные облили белой жидкостью. Соответствующее видео появилось в четверг, 26 апреля, на странице C14 news – резерв в Facebok.

На видео видно, как к Витренко, которая шла вместе с соратниками, подбегают пару молодых людей в балаклавах и обливают белой жидкостью.

"Не будет коммунякам спокойствия на украинской земле", – крикнул один из них после нападения.

"Коммунисты во главе с Витренко пришли судиться в Окружной админсуд. Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками. За это получили приветик от С14. Не будет покоя Витренко и Ко на украинской земле", – говорится в сообщении националистов.

Ранее в Киеве радикалы из С14 напали на российский центр. А 8 января активисты С14 пикетировали Киево-Печерскую лавру

 

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Теги: видео, Витренко, Социалистическая партия, националисты, нападение, радикалы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ААывв    26.04.2018, 19:34
Оценка:  +1
ААывв
Не "националисты" из С14, а нацисты, фашисты из С14.
chernij999    26.04.2018, 19:42
Оценка:  +3
chernij999
Бу-бу-бу, заработал свои 5 копеек)))
vicinq    26.04.2018, 19:24
Оценка:  -6
vicinq
надо не краской, такому гам..у как витренко фикалии болше к лицу
chernij999    26.04.2018, 19:28
Оценка:  -4
chernij999
Она обычное неразумное влагалище, все равно ничего не поймет, пока денежки капают, они и дальше будут подставлять свое ипало, что бы потом кричать что их щимят, перестанут спонсировать, и вскоре все про них забудут, так как за просто так они лицами не торгуют
direktor_b    26.04.2018, 19:41
Оценка:  0
direktor_b
Не просто так она появилась в ленте новостей...предвыборная гонка началась...напомнило о себе таким способом...
direktor_b    26.04.2018, 19:44
Оценка:  0
direktor_b
Скоро ждите эту ведьму на всех полит шоу с разоблачениям хунты...а по минусам видно кто песню заказывает....
direktor_b    26.04.2018, 19:05
Оценка:  -6
direktor_b
Конотопська відьма з'явилась...
lyuterr    26.04.2018, 18:54
Оценка:  +6
lyuterr
Если бы охрана Витренко положила бы из своих стволов этот биомусор(в целях самообороны),в следующий раз другие пока живые"националисты"хоро шо бы подумали о своих действиях.Безнаказанность порождает вседозволенность.
chernij999    26.04.2018, 19:21
Оценка:  -5
chernij999
Развеселил))
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