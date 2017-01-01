На Донбассе ранения получили четыре бойца ВСУ

Сепаратисты активно применяют запрещенные Минскими соглашениями крупнокалиберные минометы, а также вели огонь из противотанкового ружья.

С начала нынешних суток подразделения сепаратситов 21 раз открывали огонь по укреплениям ВСУ. Ранения получили четыре военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке в четверг, 26 апреля.

Так, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, а также из БМП, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции возле Новотроицкого.

Из минометов калибра 120 и 82 мм противник вел огонь по опорным пунктам у Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – неоднократно в районе Авдеевки, Марьинки, а также – Каменки. Крупнокалиберные пулеметы враг применил около Невельского и Талаковки, стрелковое оружие – в районе Ломакино и Опытного, а неподалеку Новомихайловки велся снайперский огонь.

"На луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцево", – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 25 апреля позиции ВСУ в зоне АТО обстреляли 76 раз. Тогда пострадали 11 бойцов – восемь были ранены, три получили боевые травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet