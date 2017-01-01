В результате пожара повреждено покрытие и перекрытие здания школы в с. Большие Пузырьки Изяславского района на площади 120 кв. м, а также школьные принадлежности.

Ликвидация пожара в здании сельской школы в Хмельницкой области пресс-центр ГСЧС

В Хмельницкой области в четверг, 26 апреля, произошел пожар общеобразовательной школы в с. Большие Пузырьки Изяславского района, приведший к уничтожению значительной части крыши образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Отмечено, что о возгорании в школе спасателям стало известно в 5:59 четверга.

"По причине позднего выявления и сообщения о возгорании, а также неудовлетворительного состояния дорог и значительного расстояния до места происшествия, на момент прибытия подразделений площадь пожара составила 120 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дополнительно к тушению пожара были привлечены спасатели пгт Антонины Красиловского района и добровольная пожарная дружина с. Новое Село.

"Пожар чердака спасатели локализовали в 6:35, ликвидировали - в 07:00. Здание школы удалось спасти от уничтожения огнем. В результате пожара повреждено покрытие и перекрытие здания на площади 120 кв. м, школьные принадлежности", - доложили в ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницкой области горела школа

Причина возгорания устанавливается. Всего к ликвидации пожара были привлечены 18 спасателей и четыре единицы пожарно-спасательной техники. Несчастных случаев на пожаре не было.

Ранее сообщалось, что под Киевом больше часа горел ресторанный комплекс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet