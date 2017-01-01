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НАБУ разыскивает экс-главу зерновой корпорации

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Бывшего руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации разыскивают по подозрению в нанесении ущерба корпорации.
НАБУ объявило в розыск крупного экс-чиновника
НАБУ объявило в розыск крупного экс-чиновника
facebook.com/pg/nabu.gov.ua

Бывшего председателя правления ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Петра Вовчука объявили в розыск. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщили в пресс-службе НАБУ.

Его подозревают в нанесении ущерба ущерба Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Вместе с ним по этому же делу разыскивают бизнесмена Алексея Федорычева.

По данным НАБУ, бизнесмен Федорычев уроженец Красногорска Российской Федерации, гражданин Венгрии, сейчас живет в Монте-Карло (Монако).

Ранее сообщалось, что НАБУ открыло дело в отношении "схем" Пашинского. Напомним, САП и НАБУ проверяют информацию о причастности Труханова к банде.

 

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Теги: коррупция, розыск, ущерб, корпорации, подозрения, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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