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Украинцы поддерживают автокефалию УПЦ - опрос

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Количество людей, поддерживающих создание единой поместной православной церкви в Украине в полтора раза выше тех, кто выступает против этой идеи.
Почти треть украинцев поддерживает автокефалию УПЦ
Почти треть украинцев поддерживает автокефалию УПЦ
Администрация Президента

Идею предоставления Вселенским патриархом автокефалии украинской православной церкви поддерживает почти треть украинцев, каждый пятый – не поддерживает. Такие данные исследования Центра социальных и маркетинговых исследований Социс опубликовал в четверг, 26 апреля Интерфакс-Украина.

Так на вопрос "Как вы относитесь к предоставлению со стороны Вселенского патриарха статуса автокефалии украинской православной церкви?" 31,7% ответили, что поддерживают такое решение, 20,6% - что не поддерживают, 7,4% считают, что это необходимо делать вместе с УПЦ (Московского патриархата).

Вместе с тем, 21,5% респондентов ответили, что их это не интересует, и еще 18,8% не смогли ответить.

Социологическое исследование проводилось с 19 по 25 апреля 2018 года. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет) и тип поселения (город/село). Всего было опрошено 3000 респондентов, средняя продолжительность одного интервью составила 22 минут.

Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами. Позже сообщалось, что Вселенский патриарх приступил к рассмотрению просьбы Украины об автокефалии.

 

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Теги: церковь, Православие, опрос, православная церковь, УПЦ
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Источник: korrespondent.net

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