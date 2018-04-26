Прокуратура расследует подделку решения суда о восстановлении Амосовой

О том, что решения суда относительно восстановления Амосовой в должности, не было, Минздрав узнал, когда подал апелляцию на это решение.

Суд не выносил решения о восстановлении Амосовой в должности facebook.com/amosova.k.m

Прокуратура города Киева расследует возможную подделку решения Окружного административного суда г. Киева об обеспечении иска Екатерины Амосовой к Министерству здравоохранения Украины. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Минздрав обратился к правоохранителям относительно возможной подделки решения суда, которым Екатерина Амосова восстанавливалась в должности.

Проведение расследования поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

В Минздраве заявили, что 10 марта в СМИ появилась информация о повторном восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора и запрете на проведение проверки Национального медуниверситета им.Богомольца.

"Хотя решение официально не поступало, Минздрав подал апелляционную жалобу в пределах сроков обжалования. Суд рассмотрел эту жалобу и установил, что данное решение судом не выносилось. Т.е. суд не восстанавливал Екатерину Амосову в должности ректора и не запрещал проводить проверку НМУ им.Богомольца", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Министерство здравоохранения отстранило Екатерину Амосову от исполнения обязанностей ректора медицинского университета им. Богомольца из-за срыва лицензионного экзамена "Шаг" для студентов-стоматологов 3 курса.

Позже соощалось, что Амосова через суд вернула себе должность ректора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet