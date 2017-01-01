Помощник госсекретаря США посетит Украину
1-3 мая Киев посетит помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он поддержит суверенитет Украины и призовет власти к реформам.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посетит на следующей неделе Грузию и Украину, сообщает пресс-служба Госдепа.
После министерской встречи НАТО в Брюсселе, которая начнется в пятницу, 27 апреля, Митчелл посетит Грузию, точная дата поездки не указана. В Тбилиси он выскажется в поддержку североатлантических устремлений Грузии.
Визит в Киев пройдет 1-3 мая. Митчелл поддержит суверенитет Украины и вновь призовет правительство страны к проведению реформ, сообщили в Госдепе.
Госдеп США продолжит поддержку Украины – Климкин
Госдеп США продолжит поддержку Украины – Климкин
Ранее сообщалось, что одну из высших должностей в Госдепе может занять этническая украинка.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент