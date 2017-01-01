Помощник госсекретаря США посетит Украину

1-3 мая Киев посетит помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он поддержит суверенитет Украины и призовет власти к реформам.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посетит на следующей неделе Грузию и Украину, сообщает пресс-служба Госдепа.

После министерской встречи НАТО в Брюсселе, которая начнется в пятницу, 27 апреля, Митчелл посетит Грузию, точная дата поездки не указана. В Тбилиси он выскажется в поддержку североатлантических устремлений Грузии.





Госдеп США продолжит поддержку Украины – Климкин Визит в Киев пройдет 1-3 мая. Митчелл поддержит суверенитет Украины и вновь призовет правительство страны к проведению реформ, сообщили в Госдепе.

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