В поселке Широкое появилось украинское военное радио

Центру радиочастот уже заказали первый пакет ТВ-и и радиоканалов для вещания на подконтрольные и оккупированные территории Луганской области.

Радио теперь вещает на частоте 91,9 МГц УНН

В прифронтовом поселке Широкое Станично-Луганского района начало вещание украинское военное радио Армия-ФМ. Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

Согласно сообщению, радио теперь вещает на частоте 91,9 МГц.

По словам Клименко, Украинскому государственному центру радиочастот уже заказали первый пакет телевизионных каналов и радиочастот, которые будут вещать на подконтрольные и оккупированные территории Луганской области.

"В частности, частотный ресурс будет просчитан для городов Попасная, Сватово, Старобельск, пгт Беловодск, Белолуцк, Марковка, Троицкое, Бахмутовка, Зориновка и поселка Широкий", - уточнил он в своем Facebook.

Ранее телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Луганской области.

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