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Сутки в АТО: 52 обстрела, пятеро раненых

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Сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Новотроицкого, Лебединского, Верхнеторецкого, Песок.
Ранены три украинских военнослужащих, еще два получили боевое ранение
Ранены три украинских военнослужащих, еще два получили боевое ранение
Минобороны Украины

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 52 раза - ранены три украинских военнослужащих, еще два получили боевое ранение. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook в пятницу, 27 апреля.

По данным штаба, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Новотроицкого, Лебединского, Верхнеторецкого, Песок, Красногоровки, шахты "Бутовка", Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Невельского, Талаковки, Опытного, Ломакино, Широкино, Гнутово, Пищевика и Новомихайловки.

На луганском направлении сепаратисты применяли минометы и противотанковые ружья в районе Зайцево и Золотого, говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 25 апреля позиции ВСУ в зоне АТО обстреляли 76 раз. Тогда пострадали 11 бойцов – восемь были ранены, три получили боевые травмы.

 

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Теги: донбасс, обстрел, АТО, АТО новости, зона АТО, раненые в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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