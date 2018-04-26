В Днепре мужчина умер за рулем и врезался в столб

Вероятно, мужчина умер из-за проблем с сердцем.

В городе Днепр на проспекте Мануйловском, 70, вечером в четверг, 26 апреля, водителю автомобиля Ford Transit стало плохо за рулем, в результате чего он выехал на “встречку“ и врезался в бетонную электроопору.

Об этом сообщает Информатор.

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Правоохранители обнаружили 62-летнего мужчину в салоне авто без сознания. Они пытались реанимировать его до приезда “скорой“, но спасти водителя не удалось.

“По предварительной информации, мужчине стало плохо во время движения. После этого он выехал на встречную полосу и врезался в бетонную электроопору“, — сообщил сержант патрульной полиции Олег Васичкин.

По мнению медиков, мужчина умер из-за проблем с сердцем, но точную причину установят судебно-медицинские эксперты.

Напомним, 26 апреля в Днепре мотоцикл врезался в маршрутку.