У Авакова отвергли обвинения США в антисемитизме

В МВД также отвергают обвинения в адрес военного подразделения Национальной гвардии Украины, которое конгрессмены США назвали "неонацистский батальон Азов".

В МВД "удивлены упоминанием министра внутренних дел Арсена Авакова" и обещают предоставить "все необходимые разъяснения". iPress.ua

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Министерство внутренних дел отвергает обвинения американских конгрессменов в финансировании Украиной антисемитизма. Об этом в МВД заявили в ответ на запрос Радио Свобода.

“Министр внутренних дел Арсен Аваков считает недопустимым, чтобы в современной Украине любого из украинских или иностранных граждан дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуры. Все подобные преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию правоохранительных органов“, - заявили в МВД.

Ведомство также отвергают обвинения в адрес военного подразделения Национальной гвардии Украины, который конгрессмены назвали “неонацистский батальон Азов“. В МВД напомнили о задержании группировки, которая “совершала нападения на дипломатические учреждения, иностранные организации, памятники архитектуры и культовые сооружения на территории государства с “провокационной целью подрыва дружественных отношений“ Украины с иностранными партнерами, в частности, США, Польшей, Венгрией, Израилем“.

В МВД завили, что “удивлены упоминанием министра внутренних дел Арсена Авакова“ и обещают предоставить “все необходимые разъяснения“.

“Надеемся, что Государственный департамент США отреагирует на обращение группы конгрессменов и соответствующим образом проинформирует их о позиции украинской стороны по этому поводу“, - заявили в МВД.

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Ранее в Конгрессе США 56 членов парламента выразили беспокойство по поводу сообщений об “отрицании Холокоста“ в Польше и Украине, а также почитанием в Украине “нацистских коллаборационистов“.