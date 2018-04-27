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В Одесском СИЗО повесился заключенный

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Суицид произошел в корпусе, где содержатся категории лиц, которых нельзя содержать с обычными заключенными.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента
dumskaya.net

В Одесском следственном изоляторе один из заключенных покончил жизнь самоубийством через повешение.

Об этом сообщает местное издание Таймер со ссылкой на собственные источники.

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Суицид произошел в режимном корпусе номер 5, где содержатся сотрудники правоохранительных органов, а также военные, женщины, иностранцы и другие категории лиц, которых нельзя содержать с обычными заключенными.

Подробности случившегося пока не известны.

Как сообщалось 10 апреля, в Лукьяновском СИЗО Киева произошел смертельный инцидент.

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Теги: СИЗО, самоубийство, суицид, Одесса
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