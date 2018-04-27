Во Львовской области пьяный водитель сбил патрульного: полицейский в реанимации

Нетрезвый автомобилист пытался скрыться с места преступления.

В городе Стрый Львовской области в четверг, 26 апреля, около 22:00 произошло серьезное ДТП. пьяный водитель сбил полицейского и попытался скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

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Мужчина на автомобиле Mazda CX-5 наехал на сотрудника патрульной полиции на пешеходном переходе. После этого он пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан. Водитель оказался жителем Ивано-Франковской области 52-х лет, в его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. После проверки на месте виновника увезли в медучреждение, где он отказался проводить повторную проверку, но врач определил, что тот пьян.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего lv.npu.gov.ua

Пострадавший полицейский получил ранения средней тяжести. Он находится в реанимации местной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и головного мозга.

Напомним, 25 апреля во Львове маршрутка с пассажирами въехала в столб. По данным полиции, в результате ДТП никто не пострадал.