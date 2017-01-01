Конституционный суд признал закон о референдуме неконституционным

Конституционный суд рассматривал конституционность закона о всеукраинском референдуме по представлению 57 народных депутатов еще с марта 2016 года.

КСУ признал, что закон о референдуме не соответствует Конституции sud.ua/

Конституционный суд Украины признал закон о всеукраинском референдуме не соответствующим Конституции. Об этом LIGA.net сообщил источник в судебной системе.

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“Причем этот закон признан неконституционным как по постановлению, так и по содержанию“, - подчеркнул наш источник. Решение по закону о всеукраинском референдуме приняли единогласно.

Эту информацию также подтвердил судья-докладчик по данному делу Василий Лемак на своей странице в Facebook.

По мнению депутатов, который обратились в КСУ, Верховная Рада во время принятия закона о референдуме превысила свои полномочия, поскольку “обычным законом“ установила как новый порядок изменения Конституции Украины (отличающийся от закрепленного в Основном законе государства), так и непосредственно саму процедуру его принятия (“порядок принятия новой Конституции Украины“), которая не предусмотрена в действующем Основном законе.

Напомним, в феврале Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону языковой закон Колесниченко-Кивалова, принятый в 2012 году.