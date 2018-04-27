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В Харькове закрыли детскую больницу из-за вспышки кори

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Карантин будет длиться как минимум до конца майских праздников.
Больницу закрыли, чтобы не допустить распространения кори
Больницу закрыли, чтобы не допустить распространения кори
Скриншот из видео

В Украине участились случаи заболевания корью. В пятницу, 27 апреля, служба новостей ТСН сообщила что в Харькове закрыли на карантин областную детскую больницу – среди пациентов обнаружились несколько больных с симптомами, похожими на корь.

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Карантин было решено объявить, чтобы предотвратить распространения опасного вируса. Всем работникам медучреждения сделали профилактические прививки.

“Сегодня работают специалисты, берут анализы, чтобы избежать распространения и локализовать его, принять меры, если необходимо. Перестраховались чтобы обнаружить очаг и не допустить разрастания“, - так прокомментировал закрытие детской больницы  заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк.

Напомним, 16 апреля сообщалось, что в Днепре корью заболели более 30 студентов, на заводе во Львовской области резко выросло количество больных корью, а в самом Львове от этой болезни умерла трехлетняя девочка.

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Теги: Харьков, корь, больница, карантин
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