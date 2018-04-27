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Задержан одессит, воевавший за сепаратистов ЛНР

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Задержанный мужчина ранее привлекался к дежурству с оружием на позициях сепаратистов. Он также принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО.
СБУ заявила о задержании сепаратиста
СБУ заявила о задержании сепаратиста
ssu.gov.ua

В одном из населенных пунктов Одесской области Служба безопасности Украины задержала сепаратиста. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

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Установлено, что к незаконным вооруженным формированиям мужчина присоединился в 2015 году. Он привлекался к дежурству с оружием на позициях сепаратистов и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Житель Одесской области воевал против Украины
Житель Одесской области воевал против Украины
ssu.gov.ua

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Спустя пару месяцев этот человек вернулся домой в Одесскую область, “разочаровавшись“ в идеях так называемого “русского мира“. 

Известно также, что мужчина принимал участие в провокации в Одессе, которая привела к трагическим событиям 2 мая 2014 года (пожар в Доме профсоюзов).

Злоумышленника задержали по месту жительства.

“Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность“, - сообщили в СБУ.

Напомним, 24 апреля на Донбассе на КПП Зайцево сотрудники СБУ задержали боевика ЛНР, который планировал отправиться воевать на Ближний Восток.

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Теги: СБУ, Одесская область, сепаратисты, ЛНР, 2 мая в Одессе
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Комментариев (1)
Кырмызы_вэ_бейаз    27.04.2018, 13:03
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Зачем закрывать лица на фотографии?...
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