Задержан одессит, воевавший за сепаратистов ЛНР

Задержанный мужчина ранее привлекался к дежурству с оружием на позициях сепаратистов. Он также принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО.

В одном из населенных пунктов Одесской области Служба безопасности Украины задержала сепаратиста. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

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Установлено, что к незаконным вооруженным формированиям мужчина присоединился в 2015 году. Он привлекался к дежурству с оружием на позициях сепаратистов и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Житель Одесской области воевал против Украины ssu.gov.ua

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Спустя пару месяцев этот человек вернулся домой в Одесскую область, “разочаровавшись“ в идеях так называемого “русского мира“.

Известно также, что мужчина принимал участие в провокации в Одессе, которая привела к трагическим событиям 2 мая 2014 года (пожар в Доме профсоюзов).

Злоумышленника задержали по месту жительства.

“Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность“, - сообщили в СБУ.

Напомним, 24 апреля на Донбассе на КПП Зайцево сотрудники СБУ задержали боевика ЛНР, который планировал отправиться воевать на Ближний Восток.