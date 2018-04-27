Джангиров: Варфоломей уже де-факто отказал

Эксперт уверен, что в автокефалии Киеву откажут.

Вселенский Патриарх Варфоломей на самом деле уже принял решение отказать Украине в автокефалии. Об этом в своем блоге на сайте Корреспондент написал известный украинский журналист Дмитрий Джангиров.

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“Существуют структуры, в которых запуск той или иной процедуры рассмотрения вопроса заведомо предполагает вполне конкретный результат. Каноническое православие – в целом, и Вселенская Патриархия – в частности, относятся именно к такого рода системам/структурам. И, в качестве нюанса: Патриарх Варфоломей защищал докторскую работу по вопросам канонического права, которое также и преподавал“, - пишет автор. Потому эксперт уверен, что в автокефалии Киеву однозначно откажут. Весь вопрос в том, случится ли это до президентских выборов 2019 года или уже после.

“Вопрос в данной ситуации не в том, какие из 14 автокефальных и 5 автономных "сестринских православных церквей" выступят “против“ украинской автокефалии. Вопрос в том, кто из них выступит “за“… Причем, второй вопрос – чисто риторический, потому что здесь мы вступаем в сферу действия канонического права, без каких либо разночтений“, - отмечает Джангиров.

По мнению журналиста, есть вероятность, что автокефалию поддержат самоуправляющиеся (в составе Константинопольского патриархата) Украинская православная церковь в Канаде и Украинская православная церковь в США. Однако, самым весомым будет голос самого Вселенского Патриарха, который, по словам Джангирова, “еще в 2016 году во время всеправославного совещания в Швейцарии в присутствии представителей всех “сестринских православных церквей“ четко заявил: “Я поддерживал и поддерживаю каноническую церковь в Украине и не никогда не пойду на признание раскольников“.

В связи с тем, что Вселенский Патриарх (в отличие от президентов и депутатов) избирается пожизненно, у Варфоломея нет никакой необходимости так быстро менять взгляды на прямо противоположные“, считает блогер, и отмечает: “Поэтому у Петра Порошенко, на самом деле, вся надежда на то, что отрицательный ответ из Стамбула не придет раньше президентских выборов 2019 года“.