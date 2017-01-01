Искали металлолом: под Запорожьем погиб мужчина

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

В районе сел Вишневое и Переможное Токмацкого района Запорожской области в результате взрыва снаряда погиб мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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“Двое мужчин проводили поиски металлолома при помощи металлоискателя. По словам одного из них, он отошел от друга примерно на 100-150 метров, после чего услышал взрыв, в результате которого погиб 48-летний мужчина“, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной гибели мужчины стал снаряд времен Второй мировой войны.

Напомним, 24 апреля в Киеве обнаружен снаряд времен Второй Мировой войны.