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Лоукостер Wizz Air запускает три новых рейса из Киева

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Авиабилеты в Германию и Австрию уже можно забронировать на сайте перевозчика Wizz Air.
Wizz Air расширяет свое присутствие в Украине
Wizz Air расширяет свое присутствие в Украине
cheap-trip.eu

Из Киева в скором времени начнут курсировать три новых авиамаршрута лоукостера Wizz Air. Самолеты компании будут летать во Франкфурт, Берлин и Вену.

Первые полеты новых маршрутов начнутся уже с 1 июля 2018 года. Об этом сообщил заместитель гендиректора Wizz Air Стивен Джонс, передает Информатор.

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1 июля состоится первый вылет из Киева во Франкфурт и Берлин. Первые две недели они будут осуществляться 4 раза в неделю, а затем ежедневно. А уже с 28 октября — в Вену. Самолеты в столицу Австрии будут летать каждый день. Цены на перелеты будут стартовать от 989 гривен.

Стоит отметить, что эти рейсы уже появились в системе бронирования на сайте перевозчика.

Также 4 июня компания дополнит количество самолетов из аэропорта Киев еще одним новым самолетом. В планах у компании в ближайшее время запустить еще два маршрута — до Лиссабона и Таллин.

Как сообщалось зимой, Wizz Air перенес на два месяца открытие новых рейсов из Киева.

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Теги: аэропорт Киев, Wizz air, Лоукостер, рейс
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