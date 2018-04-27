У экс-бойца Правого сектора изъяли арсенал оружия

Оружие и боеприпасы экс-боец Добровольческого корпуса Ураины якобы получил от волонтеров и планировал передать военным.

В Донецкой области задержали экс-бойца ДУК с арсеналом оружия и боеприпасов

Сотрудники полиции и прокуратуры изъяли арсенал оружия и боеприпасов у бывшего бойца Правого сектора. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области в пятницу, 27 апреля.

“Установлено, что житель Донецка ранее входил в состав непредусмотренного законом вооруженного формирования ДУК Правый сектор, а после его расформирования решил остаться в пгт Новогродовка. Местом жительства бывшего бойца стала заброшенная база, где раньше располагался указанный батальон“, – говорится в сообщении.

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Во время обыска было обнаружено шесть гранат с запалами, мина, взрыватель к мине, два пистолета, патроны к ним, боевые ножи и амуниция.

“Все перечисленное 28-летний мужчина вместе со своей 18-летней женой, по их словам, получили от волонтеров. В дальнейшем пара планировала передать изъятое на линию разграничения лицам, которые принимают участие в боевых действиях“, – заявили в прокуратуре.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

Напомним, 18 апреля стало известно, что в Чернигове военный-контрактник продал два гранатомета РПГ-26 за19 тысяч гривен.

