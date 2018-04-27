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Порошенко перенес дату празднования Дня пограничников

Комментариев: 1
Пограничники будут отмечать профессиональный праздник на месяц раньше.
Порошенко подписал указ об изменении даты празднования Дня пограничника
Порошенко подписал указ об изменении даты празднования Дня пограничника
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что принял решение об изменении даты профессионального праздника пограничников.  Такое заявление Порошенко сделал по случаю 100-летия пограничной службы Украины на Софийской площади в Киеве. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщили УНИАН.

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"Как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников. Подписал Указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля на честь 100-летия нашей пограничной службы", - сказал глава государства.

Президент отметил, что этот праздник должен быть созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. Также он добавил, что современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского государства. Ранее день пограничника праздновали 28 мая.

Напомним, на этом же мероприятии Порошенко заявил, что армия РФ - вторая по мощности в мире, и что она в любой момент готова ко вторжению в Украину, поэтому страну ждут колоссальные работы по укреплению обороноспособности.

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Теги: Порошенко, праздник, день пограничника, перенос
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Комментариев (1)
barakuda*777    27.04.2018, 12:46
Оценка:  +2
barakuda*777
Ой не с проста дата переносится,мало дров наломали?
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