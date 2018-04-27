Порошенко перенес дату празднования Дня пограничников

Пограничники будут отмечать профессиональный праздник на месяц раньше.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что принял решение об изменении даты профессионального праздника пограничников. Такое заявление Порошенко сделал по случаю 100-летия пограничной службы Украины на Софийской площади в Киеве. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщили УНИАН.

Читай также: В Украине появится еще один майский праздник

"Как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников. Подписал Указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля на честь 100-летия нашей пограничной службы", - сказал глава государства.

Президент отметил, что этот праздник должен быть созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. Также он добавил, что современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского государства. Ранее день пограничника праздновали 28 мая.

Напомним, на этом же мероприятии Порошенко заявил, что армия РФ - вторая по мощности в мире, и что она в любой момент готова ко вторжению в Украину, поэтому страну ждут колоссальные работы по укреплению обороноспособности.