Паводок в Черниговской области ограничил движение легковых автомобилей

Толщина слоя воды составляет примерно 25 см.

В Черниговской области из-за паводка ограничен проезд легковых автомобилей по дороге территориального значения Т-25-21 Сосница-Шаповаловка-а/д М-02. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщила пресс-служба Укравтодора.

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“Перелив дорожного покрытия произошел на 8-м километре а / д Т-25-21 в Сосницком районе, пока общая протяженность залитой участка составляет 150 м, толщина слоя воды до 25 см. Проезд для водителей легкового автотранспорта осуществляется по следующему маршруту: по дороге Н 27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч от г.Мена до пгт. Сосница; дальше по дороге Т-25-16 Сосница - Короп - а / д М-02 в пгт. Короп; дальше к М-02 Кипти - Глухов - Бачевск; дальше направо в направлении г.Борзна“ – говорится в сообщении.

Отмечается, что размывов на участках автодороги нет. На состояние проезда ситуация не повлияла, ограничения коснулись только легкового транспорта. Участок оборудован соответствующими дорожными знаками, за ним установлен контроль Автодорожной службы в Черниговской области. Слой воды достигает 25 см.

Напомним, 13 апреля река Псел вышла из берегов. В Сумской области утонул мост.