Что делать, если в больнице требуют благотворительные взносы

В больницах часто "предлагают" пациентам внести благотворительный взнос. И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, насколько это законно.

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что делать, если в поликлиниках или больницах требуют так называемые добровольные благотворительные взносы. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщила ТСН.

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Украинцам уже привычно, что за многие услуги в медучреждениях страны приходится платить фиксированные благотворительные взносы. В одной из телепрограмм Супрун заговорила о законности таких взносов.

Она отметила, что эти “взносы“ – это лишь легальный способ сотрудников медучреждения требовать взятки.

“Взносы нельзя принудительно требовать от людей. Благотворительность – это от сердца“, – сказала Ульяна Супрун.

Она сказала, что на самом деле благотворительные организации при медицинских учреждениях – это законно и на самом деле это требование Минздрава. Однако по словам Супрун, больницы должны публично отчитываться, на что идут эти средства.

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“Если без благотворительного взноса отказываются обслуживать, надо идти к главному врачу и говорить, что благотворительный взнос - это должно быть добровольно. Если врач не соглашается, то можно идти выше - в Департамент здравоохранения. Если там не слышат, идите на прием в Минздраве. Единственный способ, которым мы можем это сейчас решать - это через правоохранительные органы. Подать жалобу в полицию, что они требуют благотворительный взнос. это незаконно “. - говорит Супрун.

По данным Минздрава, почти в каждом учреждении здравоохранения работает благотворительный фонд, а 7 из 10 пациентов платили в него взносы.

Объемы благотворительных пожертвований - сотни миллионов гривен, однако до сих пор неизвестно, куда поступают эти деньги, и очень сомнительно, что именно на благотворительность.

Напомним, ранее Ульяна Супрун выложила в своем Twitter инструкцию, как здороваться с женщинами без сексизма.