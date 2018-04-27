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Что делать, если в больнице требуют благотворительные взносы

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В больницах часто "предлагают" пациентам внести благотворительный взнос. И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, насколько это законно.
Супрун рассказала, как действовать в случае вымогательства в больницах
Супрун рассказала, как действовать в случае вымогательства в больницах
УНИАН

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что делать, если в поликлиниках или больницах требуют так называемые добровольные благотворительные взносы. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщила ТСН.

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Украинцам уже привычно, что за многие услуги в медучреждениях страны приходится платить фиксированные благотворительные взносы. В одной из телепрограмм Супрун заговорила о законности таких взносов.

Она отметила, что эти “взносы“ – это лишь легальный способ сотрудников медучреждения требовать взятки.

“Взносы нельзя принудительно требовать от людей. Благотворительность – это от сердца“, – сказала Ульяна Супрун.

Она сказала, что на самом деле благотворительные организации при медицинских учреждениях – это законно и на самом деле это требование Минздрава. Однако по словам Супрун, больницы должны публично отчитываться, на что идут эти средства.

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“Если без благотворительного взноса отказываются обслуживать, надо идти к главному врачу и говорить, что благотворительный взнос - это должно быть добровольно. Если врач не соглашается, то можно идти выше - в Департамент здравоохранения. Если там не слышат, идите на прием в Минздраве. Единственный способ, которым мы можем это сейчас решать - это через правоохранительные органы. Подать жалобу в полицию, что они требуют благотворительный взнос. это незаконно “. - говорит Супрун.

По данным Минздрава, почти в каждом учреждении здравоохранения работает благотворительный фонд, а 7 из 10 пациентов платили в него взносы.

Объемы благотворительных пожертвований - сотни миллионов гривен, однако до сих пор неизвестно, куда поступают эти деньги, и очень сомнительно, что именно на благотворительность.

Напомним, ранее Ульяна Супрун выложила в своем Twitter инструкцию, как здороваться с женщинами без сексизма. 

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Теги: Супрун, больница, медицина, благотворительный взнос, взятки, Минздрав
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Комментариев (3)
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Конфузий    27.04.2018, 13:25
Оценка:  0
Конфузий
Смотрю на Сурпун и в голову приходит басня "Мартышка и очки". Моя мать недавно лежала в больнице. Когда выписывалась, ПОПРОСИЛИ благотворительный взнос 200 грн. При том, что на лекарства, которых в больнице просто не было, заплатили 5000. Просто офигеть, какая взятка!
Конфузий    27.04.2018, 13:25
Оценка:  0
Конфузий
Получается, что конда нищий на паперти просит денег - это законно, а когда нищая больница просит - это незаконно.
allx    27.04.2018, 13:08
Оценка:  +1
allx
А потом, как в анекдоте:
Больной просыпается после операции.
Врач: У нас есть две новости - хорошая и плохая. С какой начать?
Пациент: С плохой.
Врач: Плохая - Мы вам отрезали здоровую ногу. Хорошая - Больную ногу можно спасти...
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