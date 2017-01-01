В Харькове на станции метро умер мужчина

Сотрудники полиция пытаются установить личность умершего мужчины и выяснить причину его смерти.

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В Харькове на станции метро Московский проспект в переходе внезапно умер мужчина в возрасте примерно 35 лет. Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области в пятницу, 27 апреля.

По словам свидетелей происшествия, мужчине стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, но до приезда медиков он скончался. У мужчины при себе не было документов и мобильного телефона.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

Полиция пытается установить личность умершего и выяснить причину его смерти.

Напомним, в декабре в метро Киева умерли три человека - 6 декабря на Майдане, 14 декабря на станции метро Контрактовая площадь и 18 декабря возле выхода из метро Дарница.