В Тернополе подожгли памятник жертвам Холокоста

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент преступления вандалов-провокаторов.

Памятник взяли под видеонаблюдение из-за регулярных актов вандализма Скриншот из видео

Ночью в Тернополе неизвестные в очередной раз осквернили памятник жертвам Холокоста.

Об этом сообщает Zik.

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На видео видно силуэт человека в темноте, который бежит и швыряет в сторону памятника горящий предмет. В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают злоумышленника.

Отмечается, что памятник взяли под наблюдения в связи с регулярными актами вандализма.

“Власти Тернополя заявляют, что надругательством над мемориалом занимаются завербованные Россией злоумышленники“, – пишет издание.

Напомним, в апреле 2017 года в Тернопольской области осквернили памятник жертвам Холокоста.

В начале апреля 2018 года в Чернигове произошла очередная провокация - расписали крестами здание Ассоциации мусульман.