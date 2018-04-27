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В Тернополе подожгли памятник жертвам Холокоста

Комментариев: 1
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент преступления вандалов-провокаторов.
Памятник взяли под видеонаблюдение из-за регулярных актов вандализма
Памятник взяли под видеонаблюдение из-за регулярных актов вандализма
Скриншот из видео

Ночью в Тернополе неизвестные в очередной раз осквернили памятник жертвам Холокоста.

Об этом сообщает Zik.

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На видео видно силуэт человека в темноте, который бежит и швыряет в сторону памятника горящий предмет. В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают злоумышленника.

Отмечается, что памятник взяли под наблюдения в связи с регулярными актами вандализма.

“Власти Тернополя заявляют, что надругательством над мемориалом занимаются завербованные Россией злоумышленники“, – пишет издание.

Напомним, в апреле 2017 года в Тернопольской области осквернили памятник жертвам Холокоста.

В начале апреля 2018 года в Чернигове произошла очередная провокация - расписали крестами здание Ассоциации мусульман.

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Теги: вандалы, поджог, памятник. Закарпатье, Холокост
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Комментариев (1)
Операторська    27.04.2018, 15:07
Оценка:  0
Операторська
Для чого камеру ставили? поставте міни-розтяжки, і тоді все буде ОК!
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