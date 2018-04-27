"Это ужас": известный музыкант сравнил Киев с Китаем

Любомир Мельник посетил Киев и остался разочарован.

Всемирно известный канадский музыкант и композитор-минималист украинского происхождения Любомир Мельник посетил Украину и проехался по городам своей родины с концертами, но остался недоволен Киевом. Об этом он рассказал газете НОВА.

“Я специально поехал в Киев. То, что там творится, - это ужас. Это когда-то был нормальный, обычный украинский город, а теперь Киев выглядит, как Китай. Я знаю, о чем говорю: я был и в Пекине, и в Шанхае, и там все то же, не отличишь... И мне очень больно. Я люблю наших людей и не могу мириться с тем, что народ так терпит и скитается,“ - сказал Мельник.

В то же время, он отметил, что хотел бы жить в Украине и считает себя украинским музыкантом. Он сказал, что музыка, литература, язык его родной страны живут в нем очень глубоко.

“Я приезжал в Украину в 1988 году, потом в 1991 году, после обретения независимости. У всех была большая надежда, что украинцы смогут изменить свою страну, но я не знаю, когда это будет...“ – посетовал Любомир Мельник.

Кто такой Любомир Мельник

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Любомир Мельник написал более 120 музыкальных произведений. Сотрудничал с рядом европейских и американских композиторов. Он чтит украинских деятелей - одно из своих произведений он написал на стихи поэта Тараса Шевченко, еще одно посвятил революционеру Симону Петлюре.

В 1985 году в Швеции Мельник установил два мировых рекорда: композитор показал себя самым быстрым пианистом в мире (смог сыграть мелодию, извлекая 19 с половиной нот в секунду каждой рукой одновременно) и исполнил наибольшего количества нот за час игры.

Напомним, в январе вернувшийся из США художник Иван Марчук назвал Украину худшей в Европе страной, где не может раскрыться творческий потенциал людей, поэтому люди искусства едут за границу.