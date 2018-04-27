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Ярош показал удар с беспилотника по боевикам

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 2
На видео Украинская добровольческая армия наносит удары с помощью беспилотника по позициям сепаратистов, утверждает Ярош. Когда и где это произошло, неизвестно.
Ярош показал, как работает ударный беспилотник
Ярош показал, как работает ударный беспилотник
Скриншот из видео

Народный депутат Дмитрий Ярош в пятницу, 27 апреля, разместил на своей странице в Facebook видео нанесения удара с бепилотника по неким укреплениям. Он утверждает, что это видео уничтожения ударным беспилотником позиций сепаратистов на Донбассе.

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По словам депутата, в результате удара была уничтожена живая сила противника даже в окопах. Нардеп не уточнил, где и когда наносился удар.

Напомним, в марте в ДНР заявили, что сбили “беспилотник ВСУ“, а в январе в зоне проведения антитеррористической операции бойцы противовоздушной обороны ВСУ сбили беспилотник российского производства.

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Теги: Донбасс, беспилотник, сепаратисты, Ярош, АТО
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Комментариев (3)
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Rangol    27.04.2018, 15:58
Оценка:  -1
Rangol
Сирия, игил?
Глод    27.04.2018, 15:28
Оценка:  -2
Глод
А визитки разбросали?
texst    27.04.2018, 16:13
Оценка:  0
texst
мы ж не садисты
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