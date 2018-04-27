Ярош показал удар с беспилотника по боевикам

На видео Украинская добровольческая армия наносит удары с помощью беспилотника по позициям сепаратистов, утверждает Ярош. Когда и где это произошло, неизвестно.

Народный депутат Дмитрий Ярош в пятницу, 27 апреля, разместил на своей странице в Facebook видео нанесения удара с бепилотника по неким укреплениям. Он утверждает, что это видео уничтожения ударным беспилотником позиций сепаратистов на Донбассе.

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По словам депутата, в результате удара была уничтожена живая сила противника даже в окопах. Нардеп не уточнил, где и когда наносился удар.

Напомним, в марте в ДНР заявили, что сбили “беспилотник ВСУ“, а в январе в зоне проведения антитеррористической операции бойцы противовоздушной обороны ВСУ сбили беспилотник российского производства.