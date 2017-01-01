Появилось видео задержания сотрудника СБУ в Киеве
Для СБУшника, который попался на взятке, САП будет просить арест или 8 миллионов гривен залога.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео фрагментов следственных действий по разоблачению при получении взятки в сумме 47,5 тыс. долларов руководителем структурного подразделения одного из райотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александром Карамушкой.
“Видео фрагментов следственных действий по изобличению на получении неправомерной выгоды сотрудника СБУ“, - говорится в подписи к видео.
Как сообщалось, задержанному 24 апреля сотруднику Главного управления СБУ в Киеве и области сообщено о подозрении во взяточничестве (ч. 4 ст. 368 УК).