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Появилось видео задержания сотрудника СБУ в Киеве

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Для СБУшника, который попался на взятке, САП будет просить арест или 8 миллионов гривен залога.
Детективы НАБУ задержали сотрудника столичного главка СБУ после получения им взятки
Детективы НАБУ задержали сотрудника столичного главка СБУ после получения им взятки
nabu.gov.ua

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Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео фрагментов следственных действий по разоблачению при получении взятки в сумме 47,5 тыс. долларов руководителем структурного подразделения одного из райотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александром Карамушкой.

“Видео фрагментов следственных действий по изобличению на получении неправомерной выгоды сотрудника СБУ“, - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось, задержанному 24 апреля сотруднику Главного управления СБУ в Киеве и области сообщено о подозрении во взяточничестве (ч. 4 ст. 368 УК). 

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Теги: взятка, СБУ, видео, задержание, НАБУ
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