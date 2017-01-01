В Одесской области ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

Полицейские выяснили, что ребенок проживает вместе с матерью. Семья благополучная и не состояла на учете в социальных службах.

В городе Белгород-Днестровский семилетний мальчик выпал с балкона пятого этажа многоквартирного дома и получил травмы при падении. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в пятницу, 27 апреля.

Ребенок был госпитализирован в местную больницу.

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Полицейские выяснили, что ребенок проживает вместе с матерью. Семья благополучная и ранее не состояла на учете в социальных службах.

По данному факту сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст.166 Уголовного кодекса Украины).

Продолжается следствие.

Ранее в Сети появилось видео, как в Египте полицейский поймал упавшего с третьего этажа ребенка.