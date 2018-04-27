Киевлянка брала 5200 гривен за биометрический паспорт "вне очереди"

В столице разоблачена женщина, за определенную сумму предоставлявшая гражданам "услугу" ускоренного оформления биометрических загранпаспортов.

Правоохранители разоблачили 54-летнюю киевлянку, которая брала взятки за незаконную внеочередную выдачу биометрических загранпаспортов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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Женщину задержали в помещении Днепровского райотдела миграционной службы во время передачи ей 5200 гривен за предоставление указанных “услуг“.

Также задокументированно получение злоумышленницей $300 за изменение места регистрации гражданина - жителя временно оккупированной территории Луганской области.

Подозреваемая проходит по ч. 3 ст. 369-2 УК (взятка), ей грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

Напомним, по состоянию на март в очереди на персонализацию на полиграфкомбинате Украина до сих пор оставалось около 675 тысяч загранпаспортов.