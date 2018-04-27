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Киевлянка брала 5200 гривен за биометрический паспорт "вне очереди"

Комментариев: 2
В столице разоблачена женщина, за определенную сумму предоставлявшая гражданам "услугу" ускоренного оформления биометрических загранпаспортов.
Работница паспортного стола попалась на взятке
Работница паспортного стола попалась на взятке
УНИАН

Правоохранители разоблачили 54-летнюю киевлянку, которая брала взятки за незаконную внеочередную выдачу биометрических загранпаспортов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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Женщину задержали в помещении Днепровского райотдела миграционной службы во время передачи ей 5200 гривен за предоставление указанных “услуг“.

Также задокументированно получение злоумышленницей $300 за изменение места регистрации гражданина - жителя временно оккупированной территории Луганской области.

Подозреваемая проходит по ч. 3 ст. 369-2 УК (взятка), ей грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

Напомним, по состоянию на март в очереди на персонализацию на полиграфкомбинате Украина до сих пор оставалось около 675 тысяч загранпаспортов.

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Теги: биометрический паспорт, Миграционная служба, паспорт, взятка, ГМС
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Комментариев (2)
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PereZX    27.04.2018, 17:31
Оценка:  +2
PereZX
Такие тетки с их "ускоренной процедурой" особенно пользуются спросом у крымчан
Dnepr_Dnepr    27.04.2018, 17:18
Оценка:  +3
Dnepr_Dnepr
так уберите очереди, сделайте так что бы не за что было взятку давать! Паспорт надо несколько месяцев ждать. Все же специально сделано что бы вот такие дамы предоставляли услуги, одновременно кашляя на верх процент. Пешками можно жертвовать, их не жалко, новые придут
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