В лицее Николаевской области жестоко избили ученика - СМИ

Администрация пытается "замять" дело об избиении ребенка.

Подросток вышел из аудитории и сразу получил удары в лицо barometr.info

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В здании Южноукраинского машиностроительного лицея в Николаевской области в четверг, 26 апреля, около 11:00 несовершеннолетнего ученика избили до потери сознания.

Об этом сообщает Барометр Южноукраинска.

Пострадавшему наложены несколько десятков швов, а также диагностированы сотрясение головного мозга и гематома затылочной области головы.

По словам пострадавшего, конфликт произошел на почве неприязни нападающего, который пытался оказать психологическое давление. Выйдя из аудитории, он получил несколько ударов в лицо, после чего потерял сознание. Очнувшись, молодой человек пошел в общежитие лицея, где ему вызвали "скорую".

Мать ученика сообщила, что в лицее ее попросили не писать заявление в полицию, угрожая при этом, что иначе у нее возникнут "неприятности".

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"Сегодня он избил моего сына и хочет "договориться", завтра он изобьет кого-то другого, а его хотят прикрыть? И кто? Работники лицея. Ведь их вызовут для дачи объяснений? А где вы были и что делали? Мне говорят, не ломайте жизнь ребенку. А кто подумал о моем ребенке. У него рассечения, наложили швы, сотрясение мозга, как это потом скажется на его здоровье!" — рассказала мать пострдавшего.

Кроме того, по словам женщины, ее сына начали выставлять виновником конфликта "Он якобы не захотел дать попить воды из своей бутылки и спровоцировал конфликт, и за это надо избивать?!".

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