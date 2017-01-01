Преимущества покупки товаров в Китае с доставкой в Украину

Современный мир не устает приятно радовать и продолжает удивлять новыми возможностями, которые открываются для всех, без исключения. Так, например, раньше покупка товаров в Китае, напрямую у производителя или у розничного продавца казалась чем-то нереальным. Сейчас же практически каждый второй украинец или имел опыт заказа чего-либо в Поднебесной, или уверенно планирует это сделать.

ТОП-5 причин, по которым выгодно заказывать товары в Китае

1. Существенная экономия средств.

Известно, что товары с этикеткой «Made in China» продаются на рынке по лояльной стоимости. И если раньше эта надпись ассоциировалась с низким качеством, то сейчас китайцы прикладывают очень много усилий, чтобы в корне изменить отношение людей к своей продукции. Надо бы сказать, им это удается. И доказательство тому – доставка товаров из Китая в Украину от Meest China, которая с каждым месяцем пользуется все большим спросом. Но основное преимущество – это, конечно же цена, которая, в сравнении с ценами на отечественном рынке, в разы ниже.

2. Высокий уровень качества.

В Поднебесной научились соответствовать очень высоким стандартам, благодаря китайцам в мире появляются принципиально новые, уникальные продукты и даже реплики именитых брендов становится все сложнее спутать с оригиналом. И тут даже самые взыскательные покупатели задумываются о том, что смысла переплачивать за аналогичный товар нет.

3. Выгодные и прозрачные условия доставки.

Если раньше именно этот процесс вызывал максимум вопросов у всех желающих покупать в Китае, то сейчас, в том числе и благодаря Meest China, ситуация полностью изменилась. Помимо того, что здесь вы можете заказать любой из оптимальны по срокам и стоимости вариант доставки: самолетом или поездом (за 10 или 45 дней соответственно), тут же действует и ряд дополнительных услуг. Возможность объединить все свои покупки в одну посылку, проверка товаров на уровень качества, хорошая упаковка, таможенное оформление и так далее. Дополнительное преимущество – возможность в личном кабинете на сайте отслеживать статус своей посылки.

4. Широкий ассортимент предложений

Тут креативным китайцам вообще нет равных. Они будто умеют заглядывать в будущее и четко понимать, чего будут хотеть разные категории покупателей через год-два-пять-десять. В результате, они производят такие товары, о существовании которых мы можем даже не догадываться. И многие продвинутые предприниматели могут даже не привозить тот или иной товар из Китая в Украину, опасаясь, что покупатели просто не поймут его и не будут покупать.

5. Простота коммуникации с продавцами

Это раньше в легкий ступор вводила лишь мысль о том, что китайские маркетплейсы пестрят иероглифами и все понимается только на интуитивном уровне. А сейчас, когда можно пользоваться онлайновыми переводчиками – этот факт уже вообще никого не пугает и все легко могут общаться между собой, находить общий язык без каких-либо сложностей.