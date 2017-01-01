На трассе Киев-Одесса устранили все ямы - Укравтодор

На всей протяженности трассы М-05 сейчас наносят разметку.

На ремонт дороги на участке от Белой Церкви в Одессу нужно еще 16 млрд гривен ukravtodor.gov.ua

По всей протяженности дороги М-05 Киев-Одесса в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы ямы и обеспечен проезд.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины Укравтодор.

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“Аварийный ремонт на дороге М-05 будет завершен до 1 мая. Сейчас по всей протяженности дороги М-05 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы ямы и обеспечен проезд. На наиболее пораженных участках верхний слой дорожного покрытия полностью перестилался. В ближайшие дни завершится ликвидация мелких ям пневмоструйным методом. По всей протяженности дороги наносится разметка“ – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по ликвидации аварийной ямочности и деформации покрытия были начаты третьего апреля и были выполнены за счет средств на эксплуатационное содержание.

Также в пресс-службе уточнили, что на проведение капитального ремонта на участке от Белой Церкви в Одессу потребуется еще 16 млрд гривен.

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“Сейчас идет активная фаза переговоров с ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) и ЕИБ (Европейский инвестиционный банк) о предоставлении кредита для проведения капитального ремонта М-05 на участке дороги Белая Церковь - Умань (87 - 206 км) протяженностью 118,6 км“, - также сообщили в агентстве.

Как ранее сообщалось, Глава Укравтодора Славомир Новак заявил, что предприятие отказывается от проведения ямочного ремонта дорог.