Конец АТО: на Донбассе вводят новый порядок передвижений

На территории проведения Операции объединенных сил введут три уровня доступа - зеленый, желтый и красный. Они будут определять степень открытости населенного пункта.

С началом Операции объединенных сил, которая стартует 30 апреля, на Донбассе начнет действовать особый порядок. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на текст распоряжения об особом порядке.

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Отмечается, что особый порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины, специальных полномочий. Также в населенных пунктах, прилегающих к местам проведения боевых действия, могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.

Три уровня доступа на Донбассе

В частности, предусмотрены три уровня доступа:

“зеленый“ (пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа);



“желтый“ (пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, проводится личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств, данный режим устанавливается на рубежах изоляции и районов ограниченного доступа);



“красный“ (пребывание лиц временно ограничено, запрещено, пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии пропуска, транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются).

Новые зоны на Донбассе

Зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий, сейчас считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.



Попасть в зону ограниченного доступа граждане, не привлеченные к проведению операции, смогут только по решению командующего Объединенных сил, командиров оперативно-тактических групп и соответствующих начальников, в полномочия которых входит обеспечение и соблюдение порядка нахождения в районах проведения операции Объединенных сил.

Допуск в район запрещенного доступа будет осуществляться на основании установленных образцов пропусков, по решению командующего Объединенных сил. Допуск посторонних лиц в такой район запрещен.

Кто имеет право проезда в район проведения военной операции

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Основанием для допуска в район проведения операции Объединенных сил для тех, кто не участвует в этой операции, является:

проживание в районе лица или его ближайших родственников (при наличии соответствующих документов)

размещение в районе проведения операции мест захоронения близких родственников или членов семьи

смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции,

наличие права собственности на объекты недвижимости в районе проведения операции.

Отдельно регулируется проезд по гуманитарным вопросам, с целью выполнения дипломатических или консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству либо согласованию с МИД Украины).

Напомним, 26 апреля президент Петр Порошенко подписал закон, который вводит новый штраф - за нарушения порядка передвижений в зоне АТО.