В Киеве на Лаврской горел музей

Были эвакуированы 250 человек - сотрудники и посетители.

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, по адресу Лаврская, 27, произошел пожар. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве. Инцидент случился приблизительно в 12:26.

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Прибывшие на место происшествия, пожарные обнаружили очаг возгорания – на втором этаже музея загорелся подвесной светильник и участок потолка площадью 2 квадратных метра. До приезда сотрудников ГСЧС, работники музея пытались погасить пламя с помощью огнетушителя.

В 12:41 возгорание было ликвидировано. На место выезжали 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину возникновения возгорания и нанесенный ущерб определяют правоохранительные органы.

Напомним, в среду, 25 апреля под Киевом более часа горел ресторанный комплекс. Пожар в ресторанном комплексе, расположенном на Новообуховской трассе, возник около пяти часов вечера. Большинство строений комплекса были деревянными.