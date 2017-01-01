Экс-директора Белоцерковского военторга подозревают в растрате 1,3 млн гривен

Деньги были переведены на фиктивную фирму за якобы "консалтинговые услуги".

Экс-руководительница военторга пыталась скрыться и была объявлена в розыск vppnr.gp.gov.ua

Военная прокуратура задержала бывшего временно исполняющего обязанности директора государственного предприятия Министерства обороны Белоцерковский военторг по подозрению в растрате 1,3 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

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Отмечается, что указанное должностное лицо в ноябре-декабре 2014 года безосновательно перечислило средства вверенного ему предприятия в размере более 1,3 млн гривен на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные ими консалтинговые услуги в юридической сфере.

29 января правонарушительнице сообщено о подозрении, однако в связи с тем, что она скрывалась от органа досудебного расследования, экс-руководительница была объявлена в розыск.

“Сегодня, 27 апреля 2018 года, в ходе проведения санкционированного судом обыска жилого помещения с целью установления разыскиваемого лица подозреваемую задержали“, - сообщает прокуратура.

Сейчас проводятся следственные действия.

Как сообщалось 27 апреля, в Запорожской области за кражу боеприпасов матроса посадят на 5 лет.