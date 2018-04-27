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Масштабные военные учения ВСУ прошли возле Азовского моря

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Военные тренировались отражать условное "полномасштабное вторжение в нашу страну".
Масштабные военные учения ВСУ прошли возле Азовского моря
© mil.gov.ua
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  • "Изюминкой" учений были радиоуправляемые мишени
  • Было задействовано около 200 единиц различной техники
  • Действовали несколько звеньев вертолетов Ми-24 и Ми-8
  • В учениях приняли участие более 500 военнослужащих
  • Участвовали также танки, бронетранспортеры и боевые машины десанта
  • Командиры подразделений проявили хорошую координацию действий
  • Учения показали качественную выучку личного состава во владении оружием
Масштабные военные учения ВСУ прошли возле Азовского моря
"Изюминкой" учений были радиоуправляемые мишени
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На военном полигоне на побережье Азовского моря произошли крупнейшие с начала года тактико-специальные учения ВСУ с вовлечением артиллерии, авиации, бронированной и колесной техники. 

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 200 единиц различной техники: танков, бронетранспортеров боевых машин десанта. Воздушную поддержку обеспечивали несколько звеньев ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8. Также в учениях действовали несколько батарей артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня.

“По замыслу учений, условный враг нарушив достигнутые мирные договоренности, применил новейшие десантные корабли, уничтожил сопротивление Государственной пограничной службы Украины и начал полномасштабное вторжение в нашу страну“, - говорится в сообщении Минобороны.

Чтобы остановить агрессора военнослужащие отдельной воздушно-десантной бригады и отдельного десантно-штурмовой бригады дали встречный бой, в результате которого уничтожили врага.

“Своеобразной изюминкой учений было то, что вся тренировочная полоса была снабжена специальными радиоуправляемыми мишенями. Это позволило в полной мере имитировать наступление и тактические действия врага. Кроме этого, для организации взаимодействия командиры всех звеньев пользовались только штатными средствами связи“, - рассказали в Минобороны.

Напомним, 20 апреля ВМС Украины провели учения возле Крыма.

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Теги: военные учения, ВСУ, армия, Азовское море
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