Масштабные военные учения ВСУ прошли возле Азовского моря

Военные тренировались отражать условное "полномасштабное вторжение в нашу страну".

На военном полигоне на побережье Азовского моря произошли крупнейшие с начала года тактико-специальные учения ВСУ с вовлечением артиллерии, авиации, бронированной и колесной техники.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 200 единиц различной техники: танков, бронетранспортеров боевых машин десанта. Воздушную поддержку обеспечивали несколько звеньев ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8. Также в учениях действовали несколько батарей артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня.

“По замыслу учений, условный враг нарушив достигнутые мирные договоренности, применил новейшие десантные корабли, уничтожил сопротивление Государственной пограничной службы Украины и начал полномасштабное вторжение в нашу страну“, - говорится в сообщении Минобороны.

Чтобы остановить агрессора военнослужащие отдельной воздушно-десантной бригады и отдельного десантно-штурмовой бригады дали встречный бой, в результате которого уничтожили врага.

“Своеобразной изюминкой учений было то, что вся тренировочная полоса была снабжена специальными радиоуправляемыми мишенями. Это позволило в полной мере имитировать наступление и тактические действия врага. Кроме этого, для организации взаимодействия командиры всех звеньев пользовались только штатными средствами связи“, - рассказали в Минобороны.

Напомним, 20 апреля ВМС Украины провели учения возле Крыма.