Бочковский не будет восстановлен в должности - Аваков

Сергей Бочковский не имеет законного, морального или этического права на восстановление в должности главы ГСЧС, считает министр МВД.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что нет оснований для восстановления Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом он сказал в ходе брифинга в пятницу, 27 апреля, сообщает пресс-служба МВД.

"Я считаю, что этот человек не имеет законного, морального или этического права на восстановление в должности. И он не будет восстановлен в должности. У нас нет на то ни юридических оснований, ни этических оснований", – сказал Аваков.

Глава МВД напомнил, что Бочковский "второй год находится на скамье подсудимых, обвиняется по целому ряду статей и преступлений".

Аваков посетовал на судебную систему, из-за которой "случаются подобные казусы", но при этом выразил убежденность в том, что "справедливость будет восстановлена".

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение с должности главы ГСЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в качестве руководителя ведомства, начиная от 25 марта 2015 года – дня увольнения.

Также экс-чиновнику должны компенсировать заработную плату, которая не выплачивалась с момента увольнения. Указанное решение может быть обжаловано в течение 30 дней. На следующий день МВД обжаловало решение суда.

Как известно, 25 марта 2015 года руководитель ГСЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны прямо на заседании Кабмина и вывезены из здания правительства для проведения следственных действий. Их подозревали в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС.

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