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После обысков двух крымских татар вывезли с полуострова - Чубаров

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Крымскотатарские предприниматели Ресуль Велиляев и Али Бариев находятся "под круглосуточным контролем карателей, хотя их статус еще не обозначен", сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Чубаров заявил, что после обысков двух крымских татар вывезли с полуострова
Чубаров заявил, что после обысков двух крымских татар вывезли с полуострова
krymr.com

После обысков силовики ФСБ вывезли с полуострова двух крымскотатарских предпринимателей Ресуля Велиляева и Али Бариева. Об этом в пятницу, 27 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, Велиляев и Бариев находятся "под круглосуточным контролем карателей, хотя их статус еще не обозначен".

"Они не арестованы и официально не задержаны, но их вывезли из Крыма. Понимаю, что в их отношении именно сейчас осуществляется беспрецедентное давление", - отметил Чубаров.

Он добавил, что обыски проходили в жилых домах Али Бариева, Асана Бариева, Ресуля Велиляева, Ремзи Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой.

Напомним, утром 26 апреля в Белогорске начались массовые обыски в жилых домах крымских татар. Представители ФСБ вторглись в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов. В Министерстве иностранных дел Украины обыски назвали дискриминацией крымских татар и пообещали обратиться в международные суды.

 

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Теги: Крымские татары, Крым, ФСБ, обыск, Рефат Чубаров, аннексия Крыма, обыски
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