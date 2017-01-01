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Арест и залог 1,2 миллиона: СБУшнику избрали меру пресечения

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Александр Карамушко, которого "взяли" на взятке в размере 47,5 тыс. долларов, арестован, но может выйти, если внесен залог.
Карамушко арестован
Карамушко арестован
hromadske.ua

В пятницу, 27 апреля, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения сотруднику СБУ Александру Карамушко, которого накануне в столице задержали оперативники НАБУ по подозрению в получении взятки.

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Как сообщает ТСН, суд поставил содержать подозреваемого в СИЗО в течение двух месяцев - до 21 июня. Тем не менее, если он выплатит залог в размере 1 миллион 233 тысяч гривен, то может выйти на свободу, хотя обязан носить электронный браслет.

Отметим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на гораздо большем залоге - 8 миллионов гривен, но суд решил иначе.

По данным НАБУ, этот сотрудник СБУ получил взятку 47,5 тыс. долларов за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вида на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным образом.

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По словам главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, взяточника поймали во время второго транша в размере $36 000, а при задержании были обнаружены бокалы из-под шампанского, патроны к нарезному огнестрельному оружию и “вещество, очень похожее на известный наркотик“ (по данным СМИ – кокаин).

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Теги: СБУ, арест, суд, взятка, Карамушко
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