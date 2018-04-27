Генштаб анонсировал декоммунизацию ВСУ

В украинской армии будут внедрять программу "национальных боевых традиций". Она будет осуществляться в соответствии с законом о декоммунизации.

В Военных силах Украины проведут ряд мероприятий, направленных на внедрение национальных боевых традиций. Об этом в пятницу, 27 апреля сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Он опубликовал на своей странице в Facebook приказ об утверждении Программы мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций. Она будет осуществляться в соответствии с законом о декоммунизации.

"Вооруженные Силы утверждают свою украинскую идентичность", - написал Муженко.

Ранее президент Порошенко сообщил, что ВСУ в попала десятку сильнейших армий Европы. Напомним, в Украине прошли масштабные тактические учения.

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