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Генштаб анонсировал декоммунизацию ВСУ

Комментариев: 1
В украинской армии будут внедрять программу "национальных боевых традиций". Она будет осуществляться в соответствии с законом о декоммунизации.
Муженко анонсировал идеологические мероприятия
Муженко анонсировал идеологические мероприятия

В Военных силах Украины проведут ряд мероприятий, направленных на внедрение национальных боевых традиций. Об этом в пятницу, 27 апреля сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Он опубликовал на своей странице в Facebook приказ об утверждении Программы мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций. Она будет осуществляться в соответствии с законом о декоммунизации.

"Вооруженные Силы утверждают свою украинскую идентичность", - написал Муженко.

Ранее президент Порошенко сообщил, что ВСУ в попала десятку сильнейших армий Европы. Напомним, в Украине прошли масштабные тактические учения.

 

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Теги: армия, ВСУ, Виктор Муженко, Муженко, Декоммунизация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хюндай    27.04.2018, 19:08
Оценка:  +1
Хюндай
Думаю нужно начинать с себя,или начальник комсомольцем не был?
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