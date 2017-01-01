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РФ вытеснила из Крыма 10% крымских татар - Меджлис

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В Меджлисе считают это мягкой, но успешной, с их стороны, формой полной депортации крымскотатарского народа и стремлением к его уничтожению.
На полуострове проводится гибридная форма депортации крымских татар
На полуострове проводится гибридная форма депортации крымских татар

Российские спецслужбы вытеснили с аннексированного украинского полуострова около 10% крымских татар. Об этом заявил в пятницу, 27 апреля, член Меджлиса крымскотатарского народа Риза Шевкиев, передает Крым.Реалии.

По его словам, около 10% коренного народа были вытеснены с территории полуострова, что является "мягкой, но успешной, с их стороны, формой полной депортации нашего народа и стремлением к его уничтожению".

"Если в 1944 году народ депортировали за считанные часы, погрузили в вагоны и вывезли в жаркие степи Узбекистана, холодные зоны Сибири и Урала, то сейчас какая-то гибридная форма сводится к тому, что они с одной стороны строят мечети, с другой - преследуют верующих мусульман, которых уже десятками сажают в тюрьмы, лишая их кормильцев семьи. Причем, осуждают их за абсолютно надуманными делами", - отметил Шевкиев.

Ранее сообщалось, что после обысков двух крымских татар вывезли с полуострова.

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Теги: Крымские татары, Крым, спецслужбы, депортация, Меджлис, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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