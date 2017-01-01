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В Харькове упавшее на авто дерево едва не убило человека

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Тополь сильно помял две машины, а еще двум разбил фары. Местные жители давно уже просили коммунальщиков снести аварийные деревья.

В Харькове водитель легкового авто припарковался и едва успел отойти на несколько метров, как на его машину упал тополь. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает ТСН.

Отмечается, что всего дерево повредило четыре автомобиля.

Владельцы поврежденных авто вызвали полицию и написали заявление.

Местные жители говорят, не раз жаловались коммунальщикам на сухие деревья во дворе и просили спилить их, ведь боятся за детей, которые ходят в садик неподалеку.

Ранее в школе Винницы упало дерево и ранило ребенка. А в Ивано-Франковской области дерево упало на 8-летнего ребенка.

 

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Теги: Харьков, видео, дерево, авто
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Источник: korrespondent.net

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