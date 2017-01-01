На Прикарпатье участились случаи нападения змей

В последнее время чаще всего от укусов гадюк страдают дети. Нередко укусы осложняются аллергической реакцией.

Уже трое детей на Прикарпатье попали в больницы после укусов гадюк. Змеи нападают не только в лесу, но и подползают к человеческим домам, сообщает в пятницу, 27 апреля, ТСН.

10-летняя Адриана медленно выздоравливает. На змею она наткнулась на огороде возле дома – пошла к собаке, которая начала лаять и не заметила гадюку. Змея укусила ребенка в стопу.

"Я когда взяла щенка на руки, она открыла рот, зашипела и меня укусила. Боль была такой, будто сильно обжегся", - рассказала пострадавшая.

Состояние девочки было тяжелое, поэтому из райбольницы ее забрали в реанимацию в Ивано-Франковск.

"Яд гадюки обыкновенной имеет еще и аллергическое действие. У этой девочки как раз так и было. У нее возникла острая аллергическая реакция: упало артериальное давление, там серьезные последствия", - пояснил заведующий отделением анестезиологии областной детской больницы Олег Курташ.

Напомним, в Австралии поймали смертоносную змею, которая полгода терроризировала семейство.

Ранее сообщалось, что житель Австралии перепутал ядовитую змею с зарядкой для телефона.

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