Окружение Путина ожидает новые санкции от Европарламентариев

Обращение к главам стран-членов и руководителям ЕС подписали 45 депутатов Европарламента.

Санкции, введенные после аннексии Крыма, оправдали себя EPA/UPG

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Группа депутатов Европарламента инициировала введение санкции против ближайшего окружения президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и компаний, связанных с Кремлем.

Об этом сообзщает Delfi.lt.

Соответствующее обращение к главам стран-членов ЕС, президенту Европейского совета Дональду Туску и другим руководителям ЕС, инициированное европарламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом, подписали 45 депутатов из основных фракций .

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Они предлагают ввести санкции, направленные “на тех российских магнатов и олигархов, которые, стремясь помочь Владимиру Путину в его антидемократической деятельности, занимаются отмыванием нелегальных денег в государствах-членах Евросоюза“.

В письме отмечается, что санкции, введенные после аннексии Крыма, оправдали себя и “помогли отпугнуть руководство РФ от дальнейшей территориальной экспансии в Украине“.

В обращении отмечается, что Россия продолжает игнорировать минские договоренности, до сих пор держит свои силы на окупированных территориях Украины и Грузии, поддерживает сирийский режим, а отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании “продемонстрировало жестокость Кремля и несоблюдение им международных соглашений и правовых актов“.

23 апреля стало известно, что министры иностранных дел государств Большой семерки заявили о готовности расширить санкции против России.