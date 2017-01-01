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Сутки в АТО: 53 обстрела, трое раненых

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Пострадавших военнослужащих доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.
Сепаратисты за сутки 53 раза обстреляли позиции ВСУ
Сепаратисты за сутки 53 раза обстреляли позиции ВСУ

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 53 раза - ранены три украинских военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook в субботу, 28 апреля.

Как отметили в штабе, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Водяного, Лебединского, шахты Бутовка, Невельского, Гнутово, Марьинки, Каменки, Песок, Талаковки, Авдеевки, Богдановки, Опытного, Верхнеторецкого, Широкино, Павлополя, Пищевика и Красногоровки.

На луганском направлении сепаратисты применяли минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Крымского и Светлодарска, говорится в сообщении.

В то же время в самопровозглашенной ЛНР украинских силовиков обвинили в семи обстрелах.

Напомним, за предыдущие сутки, 26 апреля, позиции украинских военных в зоне АТО обстреляли 52 раза, пострадали пять бойцов.

 

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Теги: донбасс, обстрел, АТО, АТО новости, зона АТО, раненые в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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