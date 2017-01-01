На КПВВ сотни авто стоят в очередях на линии разграничения с Донбассом

За прошедшие сутки КПВВ в Донбассе пересекли более 47 тысяч человек.

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе за прошедшие сутки, 27 апреля, пересекли 47,5 тыс. человек. Утром на контрольно-пропускных пунктах через линию разграничения в Донбассе образовались очереди.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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“В целом за КПВВ последовало 47,5 тысячи человек и более 6000 транспортных средств: Майорское - 11305 человек и 1290 транспортных средств; Марьинка- 11500 человек и 1913 транспортных средств; Новотроицкое - 9279 человек и 1650 транспортных средств; Гнутово -5030 человек и 1219 транспортных средств; Станица Луганская - 10445 человек“, - уточняет ГПСУ.

Также в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское - 0/100; Марьинка - 0/70; Новотроицкое - 40/50; Гнутово - 35/45.

Как сообщалось 21 апреля, сепаратисты обстреляли из танка район КПВВ Гнутово.