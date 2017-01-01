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На КПВВ сотни авто стоят в очередях на линии разграничения с Донбассом

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За прошедшие сутки КПВВ в Донбассе пересекли более 47 тысяч человек.
На опорном пункте пограничников возле КПВВ Гнутово сейчас скопились десятки авто
На опорном пункте пограничников возле КПВВ Гнутово сейчас скопились десятки авто
blacksea.tv

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе за прошедшие сутки, 27 апреля, пересекли 47,5 тыс. человек.  Утром на контрольно-пропускных пунктах через линию разграничения в Донбассе  образовались очереди.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

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“В целом за КПВВ последовало 47,5 тысячи человек и более 6000 транспортных средств: Майорское - 11305 человек и 1290 транспортных средств; Марьинка- 11500 человек и 1913 транспортных средств; Новотроицкое - 9279 человек и 1650 транспортных средств; Гнутово -5030 человек и 1219 транспортных средств; Станица Луганская - 10445 человек“, - уточняет ГПСУ.

Также в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское - 0/100; Марьинка - 0/70; Новотроицкое - 40/50; Гнутово - 35/45.

Как сообщалось 21 апреля, сепаратисты обстреляли из танка район КПВВ Гнутово.

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Теги: КПВВ, пограничники, Донбасс, очередь авто
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