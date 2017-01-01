Перед зданием Киевавтодора сожгли авто

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства пожара.

В Киеве на улице Днепродзержинской, 129, в ночь на 28 апреля прямо у ворот одного из филиалов Киеавтодор вспыхнула припаркованная машина марки Mitsubishi.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“На место было срочно направлено наряды пожарных охранников ГосЧС, скорой помощи и правоохранителей“, - говорится в сообщении.

Пожарные быстро ликвидировали огонь facebook.com/KyivOperativ

Пожарные быстро ликвидировали огонь. Помощь врачей никому не понадобилась. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, предварительная причина возгорания - поджог.

К счастью, никто из людей не пострадал facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось 27 апреля, по всей протяженности дороги М-05 Киев-Одесса в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы все ямы. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины Укравтодор.